Insécurité en RDC: levée de la grève des enseignants à Butembo mais pas à Beni

Une rue de Beni, au Nord-Kivu, en RDC. Wikimédia

Les manifestations contre l’insécurité dans les villes de l’Est de la RDC continuent à faire parler d’elles. Si dans certaines villes comme Butembo, Oicha et Kasindi, les activités commencent à reprendre petit à petit, après trois semaines de tension, ce n’est pas le cas partout. Cette situation affecte le calendrier scolaire et inquiète de plus en plus parents et enseignants.