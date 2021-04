Mauritanie: l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz de nouveau devant les juges

Mohamed Ould Abdel Aziz, le 1er août 2019, à Nouakchott. AFP

Mohamed Ould Abdel Aziz s’est rendu ce lundi 26 avril au palais de justice de Nouakchott, à la convocation du pôle des juges anti-corruption. Depuis le 12 mars dernier, l'ex-président Aziz et une douzaine de personnalités, dont deux de ses gendres et deux de ses anciens Premiers ministres, ont été inculpés de malversations financières, corruption, dilapidations et détournements de biens publics.