RDC: Butembo tourne au ralenti suite aux grèves contre l'insécurité

Vue générale du marché de Butembo, en novembre 2016 dans la région du Nord-Kivu. Eduardo Soteras / AFP

Depuis plusieurs semaines, les villes de l’Est de la RDC sont secouées par des manifestations contre les violences armées. Beni, Kasindi et Butembo sont les plus touchées. En plus des manifestations, depuis le 5 avril, les activités tournent au ralenti. Les principaux commerces peinent à ouvrir. C’est particulièrement le cas à Butembo, le plus grand centre commercial de la région.