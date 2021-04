RDC: le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde présente son programme devant l'Assemblée

Le Palais du Peuple, bâtiment du Parlement congolais (RDC). RFI/Sonia Rolley

Texte par : RFI Suivre 6 mn

En République démocratique du Congo (RDC), le premier gouvernement de l’Union sacrée a été investi, ce lundi 26 avril. 410 députés ont voté pour sur les 412 députés présents. Cette coalition gouvernementale est la plus large qu’ait connu le pays. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait présenté un programme d’actions de trois ans. Coût estimé : 36 milliards de dollars par an.