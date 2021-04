Sénégal: des collectes de noyaux de dattes pour reboiser le pays

Les dattes. © Clémence Denavit/RFI

Au Sénégal, les noyaux des dattes mangées lors de la rupture du jeûne de Ramadan ne seront plus jetés à la poubelle. L’Agence nationale de la reforestation et de la Grande muraille verte a lancé une campagne de collecte pour les récupérer afin de pouvoir ensuite reboiser le pays, qui perd 40 000 hectares de forêt par an.