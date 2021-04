Burkina Faso: selon des sources sécuritaires, les Européens capturés hier ont été exécutés

Des soldats burkinabè s'entraînent au tir dans le nord du Burkina Faso le 12 novembre 2019 (image d'illustration). MICHELE CATTANI / AFP

RFI

Au Burkina, selon des sources sécuritaires, les trois Européens capturés hier lundi dans l'est du pays, ont été exécutés. Ils étaient portés disparus après une attaque lorsqu'un un commando armé s'en était pris à une patrouille anti-braconnage composée de militaires et de gardes-forestiers burkinabé, accompagnés de formateurs et de journalistes occidentaux.