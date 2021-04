Burkina: quatre personnes portées disparues après l'attaque d'une patrouille anti-braconnage

Des soldats burkinabè s'entraînent au tir dans le nord du Burkina Faso le 12 novembre 2019 (image d'illustration). MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, une attaque a visé une patrouille mixte de soldats et de forestiers dans la région de l’Est. L’embuscade a eu lieu entre Fada Ngourma et Pama ce lundi 26 avril. Trois blessés sont à déplorer et quatre personnes sont toujours portés disparues. Une opération de ratissage est en cours pour les retrouver selon les mêmes sources.