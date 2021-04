RDC: l’Union sacrée a engrangé plus de voix que prévu

L’investiture du premier gouvernement de l’Union sacrée s’est déroulée lundi 26 avril. Carton plein et même davantage pour le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, 410 députés ont voté pour, sur 412 présents. C’est plus de députés que ce qui était revendiqué par la nouvelle majorité.

Avec notre envoyée spéciale à Kinshasa, Sonia Rolley

Quand la nouvelle majorité avait été identifiée, elle était de 391 députés, ce qui en faisait déjà la plus large coalition que la RDC n’ait jamais connue.

On y retrouve en son sein la coalition présidentielle, bien-sûr, l’UDPS, l’UNC, mais aussi des anciens du FCC de Joseph Kabila et les formations politiques d’anciens opposants, comme l’ancien vice-président Jean-Pierre Bemba ou l’ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Avec 410 députés, l’Union sacrée a engrangé plus de voix que prévu à cette époque-là.

Dans les rangs de la nouvelle opposition, on continue de dénoncer la corruption des députés, accusant - y compris certains dans leur rang - d’avoir voté en faveur du nouveau gouvernement. Surtout les votes importants à l’Assemblée, même les plus controversés par le passé, comme sur la réforme de la Constitution de 2011, il y avait toujours eu une très large majorité dégagée, qui dépassait aussi la base de la majorité parlementaire. Donc, ce n’est pas nouveau.

Mais dans le cas présent, plusieurs députés ont pointé à RFI que, malgré des critiques sur la composition du gouvernement ou sur la faisabilité du programme aux ressources du pays, la RDC avait besoin d’un nouveau gouvernement de manière urgente, pour prendre des mesures pour juguler, par exemple, les massacres dans l’Est ou la crise économique.

Les négociations devraient donc encore se poursuivre sur tous les sujets de désaccords au sein de l’Union sacrée, et cela, le président Tshisekedi l’a promis aux députés le week-end dernier.

À noter aussi au lendemain de cette investiture, cette déclaration conjointe de l’Union européenne et de 17 pays de la communauté internationale, dont les États-Unis et la France. Ils qualifient la prise de fonction du premier gouvernement de l’Union sacrée comme d’une opportunité historique de répondre aux attentes de la population

