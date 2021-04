Côte d’Ivoire: le PDCI d’Henri Konan Bédié se dote d’un comité politique

L'ancien président ivoirien et chef du PDCI Henri Konan Bédié, juin 2018. SIA KAMBOU / AFP

Ce nouvel organe mis en place en début de semaine est chargé de réfléchir à une nouvelle stratégie politique pour la formation historique et de le moderniser. Après des échecs politiques successifs, de plus en plus de voix critiques s’élèvent au sein de l’ancien parti unique. Sa direction est de plus en plus contestée, notamment le secrétaire exécutif, considéré comme le numéro deux du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, qui ne fait pas partie de ce comité politique.