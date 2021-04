Tchad: les présidents Macron et Tshisekedi appellent à une transition pacifique

Tchad, Ndjamena le 27 avril: la journée a été marquée par des manifestations dans la capitale et dans le sud du pays. Au moins cinq personnes ont été tuées. AP - Sunday Alamba

La répression des manifestations et les violences ont été condamnées hier mardi à Paris par les présidents français et congolais. Felix Tshisekedi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine (UA), était reçu à l'Elysée pour un déjeuner de travail avec au menu le dossier tchadien. L'occasion pour Emmanuel Macron d'affirmer haut et fort son soutien à une transition démocratique et inclusive alors que la France a été la cible de slogans hostiles hier lors des manifestations à Ndjamena.