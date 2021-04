Algérie: Karim Tabbou, figure du Hirak, est en garde à vue

L'opposant doit être présenté à un procureur dans la journée. Il a été convoqué au commissariat, ce mercredi, suite à une plainte déposée par le président d'un organisme officiel. Des défenseurs des droits humains s'inquiètent d'un contexte de répression, à l'approche des législatives anticipées prévues le 12 juin prochain.

Publicité Lire la suite

C'est le président d'un organisme officiel, le Conseil national des droits de l'homme, qui a porté plainte contre Karim Tabbou, qui a déjà été emprisonné de septembre 2019 à juillet dernier. La plainte de Bouzid Lazhari fait suite à une altercation avec cette figure du Hirak, qui est le coordinateur de l'UDS, un parti non agréé par les autorités. Elle a eu lieu lundi dernier, au moment des funérailles dans un cimetière de la capitale d'un vétéran du combat pour les droits humains en Algérie.

Ce mercredi, la Ligue algérienne de défense des droits humains dénonçait une « escalade de la répression qui vise toutes les voix de l'opposition et du Hirak ». L'organisation indique que des militants, des membres de la société civile et des journalistes sont ciblés. Le responsable de la LADDH à Oran, Kaddour Chouicha, et sa femme, Jamila Loukil, journaliste du quotidien Liberté, ont été interpellés hier soir, puis relâchés. Ils doivent se présenter au commissariat ce mercredi.

La LADDH explique ce contexte par l'approche des élections législatives anticipées, prévues le 12 juin prochain. Plusieurs partis d'opposition ont déjà annoncé leur décision de les boycotter, et dénoncent une mascarade électorale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne