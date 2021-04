Congo-B : une caravane du livre et du théâtre sillonne le pays

Le Congo-Brazzaville vit au rythme de la première édition de la caravane du livre et du théâtre ; une initiative des écrivains qui vise notamment à rapprocher le livre du grand public dans un pays à la littérature abondante.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Partie de Brazzaville, cette caravane doit faire escale dans cinq départements du sud du Congo. Son initiatrice, la dramaturge Mireille Emma Opa Elion, à la tête d’un collectif d’auteurs, fixe les objectifs de l’évènement.

« La raison de la caravane du livre et du théâtre est toute simple ; c’est notre envie de faire aimer le livre et le théâtre aux différentes populations : les adultes, les jeunes et les enfants », explique-t-elle.

Tout au long de la caravane, le public aura le bonheur de suivre au moins trois représentations théâtrales dans divers endroits. « A travers la caravane, le livre va dans la cité et va dans les foyers. Nous emmènerons le livre et le théâtre dans les marchés, c’est le livre et le théâtre qui vont vers la cité », ajoute Mme Opa Elion.

Au Congo, pays jadis appelé « Quartier latin de l’Afrique centrale » en raison du rayonnement de sa littérature, l’accès au livre ne pose pas problème, selon Mireille Emma Opa Elion.

« Le livre a toujours été disponible. Le pays a installé au moins 52 bibliothèques dans ses douze départements. Il existe bien des bibliothèques étatiques tout comme des bibliothèques privées ».

La première édition de la caravane du livre et du théâtre se refermera le 6 mai prochain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne