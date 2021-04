Mauritanie: l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz se dit victime d’une campagne de diabolisation

Mohamed Ould Abdel Aziz, l'ancien président mauritanien (image d'illustration) AFP PHOTO / WATT ABELJELIL

Texte par : RFI

Mohamed Ould Abdel Aziz avait convoqué la presse mercredi soir à Nouakchott. Depuis le 12 mars, l'ex-président et une douzaine de personnalités, dont deux de ses gendres et deux de ses anciens Premiers ministres, ont été inculpés de malversations financières, corruption, dilapidations et détournements de biens publics. Jusqu'à présent, l'ex-président a refusé de répondre aux juges, s'estimant couvert par son immunité d’ancien chef de l’État.