Niger: Oumarou Dogari, du parti d’opposition Moden Fa Lumana, prend la mairie de Niamey

La ville de Niamey a un nouveau maire, il s’agit de Oumarou Dogari, militant du parti d'opposition de Hama Amadou, le Moden Fa Lumana. Il a remporté haut la main la victoire sur son adversaire du parti au pouvoir pour la mairie de la capitale nigérienne. Son parti avait obtenu, à lui seul, la majorité des sièges de conseillers de Niamey.

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

C’est avec 25 voix contre 20 pour son adversaire du parti au pouvoir que le nouveau maire de la ville de Niamey a été élu. Oumarou Dogari, militant de la première heure du parti Moden Fa Lumana de l’opposition, est un ingénieur en génie civil de 58 ans. C’est sans surprise que le nouveau maire de la ville de Niamey a été élu.

En effet, lors des dernières élections locales et municipales du 13 décembre 2020, son parti Moden Fa Lumana a obtenu 24 sièges de conseillers de ville sur les 45 sièges au total. Avec l’apport de voix de six conseillers des deux autres partis politiques ayant eu des élus locaux dans la ville de Niamey, le parti Doubara de Salou Djibo et le MPN de Ibrahim Yacoubou, le nouveau patron de la ville de Niamey est confortablement assis.

C’est la seconde fois que qu’Oumarou Dogari occupe ce poste, après un passage de 2011 à 2013. Selon des sources proches de la ville de Niamey, il avait été destitué par le gouvernement pour avoir hypothéqué à une banque de la capitale des biens de la ville, notamment la résidence du maire et le garage administratif. Au ministère de l’Intérieur, on parle même d’endettement exagéré de la collectivité de la ville de Niamey sous sa gestion antérieure.

C’est lundi dernier que le processus d’installation des élus locaux des 265 communes du Niger a été lancé. Il a été demandé lors de cette cérémonie à tous les nouveaux élus d’œuvrer pour l’épanouissement des citoyens qui leur ont exprimé leur confiance en votant pour eux.

