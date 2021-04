Nourrir l'Afrique: un forum pour penser la production agricole et développer sa transformation

Il nous faut régler la question de la productivité et cette question-là elle se pose au niveau de l'agriculture familiale ; de l'autre côté, l'importation de produits alimentaires en Afrique, c'est plus de 46 milliards de dollars par an et les deux-tiers se concentrent dans dix produits de forte nécessité [...] Donc tout ceci peut être transformé en une opportunité, c'est un fort potentiel de création d'emplois et de contribution à la création de richesses non seulement pour le monde rural mais pour toute l'Afrique