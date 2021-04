Reportage

RDC : le trafic reprend timidement entre Beni et Kasindi, à la frontière ougandaise

Un soldat de la Monusco monte la garde sur une route dans la région de Beni, en RDC, en novembre 2018 (image d'illustration) AFP - JOHN WESSELS

RFI

Après près de deux mois de suspension, le trafic reprend timidement entre la ville de Beni et celle de Kasindi, à la frontière ougandaise. Les commerçants et les camionneurs avaient décidé de ne plus emprunter ce tronçon suite aux multiples cas d’attaques armées attribuées aux combattants de l’ADF. L’Armée annonce avoir pris de nouvelles dispositions pour une meilleure sécurisation de cette route vitale pour l’économie de la région, sur place les taximen et d’autres usagers de la route se montrent prudents.