Tchad: une mission de l'union africaine à Ndjamena pour favoriser le dialogue

Une mission de médiation de l’Union africaine est attendue, ce jeudi, à Ndjamena. Une mission conduite par deux personnalités de premier plan.

Publicité Lire la suite

La tête de cette mission, on retrouve Bankole Adeoye, le nouveau commissaire paix et sécurité et Mohamed Idriss Farah, l’ambassadeur djiboutien qui préside actuellement le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine. Tous les deux vont conduire une délégation de plusieurs membres de ce CPS avec comme objectif de favoriser le dialogue entre le conseil militaire de transition et les forces politiques.

Selon une source diplomatique, la délégation va vouloir obtenir des garanties, à la fois sur la place et le pouvoir accordé aux civils, et sur le respect du cadre de départ, à savoir une transition de 18 mois maximum. Cette délégation, qui doit rester dix jours sur place, produira un rapport à l’issue de sa mission. Ce dernier devrait permettre au Conseil paix et sécurité d’adopter une position définitive sur les mesures à prendre, car ce dossier provoque depuis huit jours de fortes tensions en interne.

Objectif : faire retomber la pression interne à l’Union africaine

Des pays d’Afrique australe, ou d’autres comme le Ghana, ont demandé une suspension du Tchad de l’Union africaine en raison de la prise de pouvoir par le Conseil militaire de transition. Un coup d’État aux yeux de ces pays, car la Constitution n’a pas été respectée. Finalement, aucune sanction n’a été prise contre le Tchad, nombre de pays s’y sont opposés, alors que la commission de l’Union africaine est présidée par le Tchadien Moussa Faki Mahamat qui fut longtemps ministre des Affaires étrangères d’Idriss Déby.

Avec l’envoi de cette mission, et la production de ce rapport, l’Union africaine tente donc de gagner du temps, décrypte un diplomate africain. Objectif : faire retomber un tant soit peu la pression interne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne