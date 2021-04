RDC: des irrégularités observées sur les paies d’agents de l’État

Vue de Kinshasa, capitale de la RDC. Wikimedia/Moyogo

Texte par : RFI

Une centaine d’arrêtés avait été pris par le ministère de la Fonction publique, entre 2018 et 2019. Ils devaient permettre d’intégrer près de 800 000 fonctionnaires qui n’avaient jamais été immatriculés et payés, ce que l’on appelle les nouvelles unités. Mais à ce jour, un dixième seulement de ces nominations a été déclaré conforme et certifié par la direction de gestion de la base de données numériques qui tente de créer un fichier de référence de l’administration publique.