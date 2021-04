RDC: Willy Bakonga, ancien ministre de l’Enseignement, condamné à trois ans de prison

En RDC, Willy Bakonga, ancien ministre de l’Enseignement, a été condamné à 3 ans de prison. Getty Images/ Spaces Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'ex-ministre de l'Enseignement de RDC, Willy Bakonga, a été condamné à trois ans de prison dans la nuit de jeudi à vendredi. Son fils Joël Bakonga écope, lui, de six mois d’emprisonnement. C’est le verdict prononcé par la chambre répressive de la Cour de cassation dans une procédure en flagrance. L’ex-ministre et son secrétaire particulier étaient poursuivis pour le transfert à l’étranger de plus de 10 000 dollars et pour la dissimulation de l’origine réelle de biens.