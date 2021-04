Tigré: le «cauchemar ultra-violent» des soldats érythréens

Des militaires érythréens à la frontière avec l'Éthiopie, dans la région du Tigré, (ici en 2005). MARCO LONGARI / AFP

Texte par : Léonard Vincent Suivre 3 mn

Des combats ont toujours lieu dans la province éthiopienne du Tigré, entre la rébellion et les troupes fédérales éthiopiennes, appuyées par des miliciens amharas et l'armée érythréenne. Celle-ci est accusée de nombreux crimes et la communauté internationale exige son départ d'Éthiopie. Mais que sait-on de cette armée et de ses soldats ? Du côté érythréen, on évoque des enrôlements forcés, des soldats livrés à eux-mêmes sur le front, et de nombreuses désertions.