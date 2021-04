Togo: l'ancien ministre Djimon Oré en garde à vue pour propos diffamatoires

ASSOCIATED PRESS - SUNDAY ALAMBA

Au Togo, l'ancien ministre de la Communication, Djimon Oré, ancien membre de l'Union des forces de changement, est en garde à vue depuis jeudi. Interpellé chez lui, on lui reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires dans une émission, à l'occasion du 61ème anniversaire de l'indépendance, le 27 avril dernier.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

L’interpellation de l’ancien ministre de la Communication est intervenue, selon plusieurs journaux, à la suite de propos tenus lors d’une émission à l’occasion des 61 ans de l’indépendance du Togo, le 27 avril dernier. Une séquence de cette émission circule depuis vendredi matin sur les réseaux sociaux. On entend Djimon Oré dire : « Le bilan en termes de sang versé, en termes de compatriotes assassinés par la France-Afrique à travers le régime barbare, le régime de l'oligarchie militaro-clanique des Gnassingbé dépasse de loin ceux qui sont tombés au Rwanda et on parle de génocide rwandais. C'est ça le bilan de l'indépendance du Togo de 1963 à nos jours. »

Des propos jugés diffamatoires pour lesquels on l’accuse d’atteinte à l’honneur, de tentative de troubles aggravés à l’ordre publique et d’outrages envers les représentants de l’autorité publique.

Djimon Oré, est devenu ministre de la Communication en 2010 à la faveur de l’accord politique du 26 mai 2010 entre le parti du Gilchrist Olympio et le parti au pouvoir ; il a quitté l’UFC après son éviction du gouvernement pour créer son parti, le Front des patriotes pour la démocratie.

