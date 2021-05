Nigeria: mort du chef de gang qui avait mené l'enlèvement de 344 garçons d'un pensionnat

Au Nigeria, le chef de gang qui a conduit l’enlèvement de 344 jeunes garçons à Kankara, dans le nord-ouest du Nigeria au mois de décembre, a été tué par d'autres « bandits » locaux, quelques jours seulement après avoir rompu l’accord de paix qu’il avait conclu avec le gouvernement local.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Auwal Daudawa avait coordonné en fin d’année dernière un enlèvement de masse dans un pensionnat du nord-ouest du Nigeria, le premier d'une série. Ce kidnapping avait d'autant plus marqué les esprit qu'il avait été revendiqué par Boko Haram. Les enfants avaient été libérés quelques jours plus tard et le chef « bandit » avait conclu un accord de paix avec les autorités locales – un engagement auquel il avait finalement renoncé, peu avant sa mort.

Auwal Daudawa a été tué par balle, lors d’une confrontation avec un autre groupe armé une dizaine de jours seulement après avoir rejoint la forêt et repris les armes. C’est ce qu’ont annoncé les autorités de l’État de Zamfara, qui avaient conclu un accord d’amnistie avec ce chef de gang au mois de février.

Lui et six de ses lieutenants avaient rendu armes et munitions, en échange d’une réintégration à la vie civile et d’un dédommagement financier de la part du gouvernement local.

Mais à la mi-avril, le chef de gang a finalement rompu cet accord pour retourner en forêt, où il a été tué par balle au cours d’un affrontement avec une bande rivale, au sujet d’un vol de bétail.

Les raisons précise de son retour à la vie criminelle sont floues, mais ces événements remettent une nouvelle fois en cause la politique des gouverneurs locaux consistant à passer des accords d’amnistie avec les bandits qui opèrent dans le nord-ouest du Nigeria. Ces accords qui n’ont aucune base légale sont fragiles, alors que la prise en charge et la réintégration des repentis demeure quasiment inexistante.

