Transition au Tchad : le dilemme des Tchadiens, entre recherche de sécurité et besoin de changement

Un manifestant le 27 avril 2021 à Ndjamena. © Issouf Sanogo/AFP

À Ndjamena, entre les jeunes qui manifestent pour dénoncer la mise en place du Conseil militaire de transition (CMT) ainsi que la situation économique et sociale délétère du pays et ceux qui soutiennent les militaires, garants de la sécurité, de nombreuses personnes, notamment des cadres civils et des hauts diplômés, font face à un dilemme. Ils veulent un changement dans le pays mais doivent composer avec les institutions qui se mettent en place. Surtout, ils espèrent qu’un dialogue réel aura lieu pour limiter les incertitudes et empêcher le pays de plonger dans la crise.