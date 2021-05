REPORTAGE

Burkina: premier bilan du numéro vert pour dénoncer les violences faites aux femmes

Audio 01:31

Des femmes s’approvisionnant en eau au Burkina Faso. © Samuel Turpin

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au Burkina Faso, de nombreux cas de violences basées sur le genre ont été signalés depuis le lancement d'un numéro vert au mois de mars 2021 par le ministère en charge de la Femme. Le centre de prise en charge a reçu plus de 425 appels et une trentaine de victimes ont été prises en charge dans un centre pour des faits de violences. Pour le ministère de la Famille, l’objectif de ce centre d’appel est de réduire les cas de violences basées sur le genre et renouer les liens familiaux.