Côte d’Ivoire: les éléphants plus que jamais menacés d’extinction

La Côte d’Ivoire comptait 1 100 éléphants, en 1990. Ils ne sont plus que 500 aujourd’hui (photo d'illustration). TONY KARUMBA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est l’animal symbole de la Côte d’Ivoire mais son avenir est des plus incertains. Il s’agit bien-sûr de l’éléphant qui est plus que jamais menacé d’extinction dans le pays. En trente ans, le nombre de pachydermes a baissé de plus de moitié en Côte d’Ivoire. De 1 100 en 1990, ils ne sont plus que 500 aujourd’hui. Le cri d’alarme a été lancé, cette semaine, par le ministère ivoirien des Eaux et Forêts.