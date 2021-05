Congo-B: plus un seul jour sans délestage de courant à Brazzaville

Les problèmes d'électricité sont monnaie courante à Brazzaville. Flickr Creative Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il ne se passe plus un seul jour sans que Brazzaville ne soit plongée dans le noir. Les consommateurs s’en plaignent et demandent à la société d’énergie d’améliorer la desserte. Cette société reconnaît que les problèmes sont d’ordre technique et promet d’y remédier.