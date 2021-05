Congo-B: rencontre Sassou Nguesso et Faki Mahamat sur la situation au Tchad

Les échanges entre Denis Sassou Nguesso (notre photo) et Moussa Faki Mahamat ont été essentiellement axés sur la transition qui démarre au Tchad.

Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le chef de l’État congolais, Denis Sassou Nguesso, a reçu, ce samedi 1er mai, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. Un entretien qui s'est déroulé à Oyo, dans le fief du président congolais à 400 kilomètres au nord de la capitale. La situation qui prévaut au Tchad a dominé leurs entretiens.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

De sources diplomatiques, les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Moussa Faki Mahamat étaient essentiellement axés sur la transition qui démarre au Tchad, après la mort du président Idrisss Déby Itno. Le chef de l'État congolais et le président de la Commission de l’Union africaine « se sont engagés, à œuvrer pour une transition pacifique et inclusive au Tchad », a indiqué Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.

Mission d'enquête de l'UA

À en croire le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, qui s'est adressé a la presse, l’UA a déployé une mission d’enquête et d’évaluation au Tchad. Elle devra produire un rapport qui permettra au Conseil de paix et de sécurité de prendre d’éventuelles décisions.

Renouer avec « la légalité constitutionnelle »

Il s'agit selon Moussa Faki Mahamat, de mettre « en place un dispositif pour que progressivement le pays renoue avec la légalité constitutionnelle ». Le Congo a été le dernier pays visité par Idriss Déby Itno. Quatre jours avant sa mort, il y avait assisté à l’investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso qui ne s’est pas rendu à ses obsèques à cause de son agenda chargé.

► À lire aussi : Tchad: le Premier ministre de transition s'est adressé aux «forces vives de la nation»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne