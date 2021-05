Mali: polémique autour de la réforme territoriale dans le nord du pays

Femmes dans la région de Gourma-Rharous, au Mali (Photo d'illustration). AFP PHOTO/ISLAMIC RELIF OMAR BARRY

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Jeudi et vendredi, des travaux de restitution sur le projet de réorganisation administrative se sont tenus à Bamako et dans les régions. Les représentants de la société civile, les autorités communales et traditionnelles étaient présentes. Cette réforme très sensible est prévue par l'Accord d'Alger qui a mis un terme, en 2015, au conflit dans le nord du Mali. Vendredi 30 avril, un projet de découpage qui prévoit la création de 19 régions au lieu de 8 actuellement, a circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de vives critiques notamment dans le nord du pays.