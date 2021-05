Somalie: démarche d’apaisement des autorités suite aux tensions

Le président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed «Farmajo», le 26 novembre 2018. Yasuyoshi CHIBA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Somalie, après une semaine de fortes tensions dans la capitale, le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, a annoncé, samedi 1er mai, devant le Parlement, renoncer à l'extension de son mandat et a appelé à la tenue d'élections. Des demandes approuvées dans la foulée par le Parlement. Farmajo a surtout délégué le processus électoral à son Premier ministre, Mohamed Hussein Roble, un geste qui était demandé par l'opposition qui ne fait plus confiance au président et des démarches saluées par la communauté internationale.