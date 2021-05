Mali: de présumés jihadistes amputent trois hommes accusés de vol, près d'Asongo

Des soldats maliens transportent des hommes soupçonnés d'appartenance à des groupes islamistes, au nord de Gao, le 8 février 2013. AFP / PASCAL GUYOT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Deux des trois civils accusés de vol, et amputés chacun d’un pied et d’une main par de présumés jihadistes le week-end dernier, près de la localité de Ansongo (nord) sont arrivés ce lundi à Gao, chef-lieu de la région pour recevoir des soins à l’hôpital. Ils sont accusés d'avoir braqué et dépouillé des civils malien en déplacement dans le nord.