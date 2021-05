Après la Finlande et le Liberia, le procès de Gibril Massaquoi se délocalise en Sierra Leone

Gibril Massaquoi, lors du début de son procès en Finlande, en février 2021. Kalle Parkkinen Lehtikuva/AFP/Archivos

Le procès de Gibril Massaquoi, surnommé l’« Ange Gabriel », commencé en Finlande où il vit, puis transféré au Liberia arrive ce mercredi 5 mai en Sierra Leone. L'ancien chef rebelle du RUF, le Front révolutionnaire uni, est jugé par des magistrats finlandais pour les atrocités commises ou ordonnées par lui au Liberia pendant la guerre civile, entre 1999 et 2003. Son procès avait débuté au mois de février, avant que toute la Cour ne se délocalise au Liberia et maintenant à Freetown pour être au plus près des 80 témoins et visiter les lieux des crimes.