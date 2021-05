La RDC veut accélérer la mise en oeuvre d'un programme d'aide massive du FMI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le ministre des Finances de l’Union sacrée, Nicolas Kazadi, a reçu lundi 3 mai le nouveau représentant résident du FMI, Gabriel Leost. Il lui a fait savoir que la RDC souhaitait au plus vite s’engager dans un programme avec le Fonds monétaire international et bénéficier d’une aide qui devrait dépasser le milliard et demi de dollars sur trois ans. Objectif : présenter son dossier au conseil d’administration du FMI dès la première semaine de juillet et arracher son accord pour la signature d'un programme formel dès cette année.