RDC : la taxe sur le registre des appareils mobiles fait polémique

Payable en six échéances, la taxe de sept dollars l'an est automatiquement prélevée sur des crédits de communication à la recharge. En débu © iStock/PeopleImages

RFI

À cause de son coût élevé et l’absence de contrepartie directe, la taxe sur le registre des appareils mobiles (RAM) instaurée depuis plusieurs mois en RDC soulève un tollé. La taxe est de 7 dollars l’an. Payable en six échéances, elle est automatiquement prélevée sur des crédits de communication à la recharge. En début de semaine, une marche des mouvements citoyens contre cette perception jugée d’illicite a été dispersée par la police à Kinshasa. Pour beaucoup de consommateurs, c’est la charge d’utilisation du téléphone mobile qui devient encore plus lourde.