RDC: le président Tshisekedi pose les contours de l’état de siège en Ituri et au Nord-Kivu

Le président Tshisekedi. (photo d'illustration) ISSOUF SANOGO / AFP

Dans un discours enregistré, le président Félix Tshisekedi a demandé à la population, à la classe politique et même aux médias de soutenir les efforts des forces de sécurité. Il a décidé de leur donner le pouvoir et de suspendre les autorités et la justice civile. Le tout officiellement pour mettre fin aux massacres qui sévissent dans ces deux provinces en conflit.