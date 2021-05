Tchad: l'armée affirme que les opérations contre les rebelles du Fact continuent

Des soldats tchadiens stationnés le long d'une route à Ndjamena, le 23 avril 2021. (image d'illustration) AFP - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Où en sont les opérations militaires de l’armée tchadienne contre les rebelles du Fact, le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad ? Ce groupe armé a lancé une attaque dans les régions du Kanem et du Tibesti le 11 avril dernier, jour de l'élection présidentielle au Tchad. Et, selon les autorités, il serait responsable du décès du président Déby. L’armée tchadienne affirme que les opérations militaires continuent.