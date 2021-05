État de siège en RDC: d’anciens rebelles nommés gouverneurs militaires

Des exactions auraient été commises en Ituri par des rebelles aujourd’hui nommés gouverneurs. (Illustration). MONUSCO/Abel Kavanagh

En République démocratique du Congo, c’est la veille de l’instauration d’un état de siège dans les provinces meurtries du Nord Kivu et de l’Ituri. Cet état de siège vise à mettre fin aux massacres qui endeuillent ces populations depuis plus de 20 ans. Et pour parvenir, le président Tshisekedi a décidé de transférer les pouvoirs des autorités civiles à des autorités militaires pour un mois, y compris dans le domaine de la justice. Des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers ont été nommés mardi 4 mai. Parmi eux d’anciens rebelles.