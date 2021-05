Côte d’Ivoire : le FPI GOR associe le PDCI aux préparatifs du retour de Gbagbo

Une rencontre a eu lieu ce mercredi 5 mai entre les responsables du FPI GOR et du PDCI. Les deux partis vont travailler ensemble à l’organisation du retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Retour dont la date n’a toujours pas été annoncée.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Faire en sorte que ce retour prenne une dimension nationale, et symbolise la réconciliation des Ivoiriens. C’est la volonté affichée du FPI pro Gbagbo. Fin avril, Henri Konan Bédié après une rencontre avec la délégation pro Gbagbo avait nommé des cadres pour participer àl’organisation de ce retour. Ce mercredi marquait donc la première séance de travail.

« Nous sommes venus rencontrer nos frères et sœurs du PDCI pour arrêter avec eux comment nous allons ensemble accueillir le président Laurent Gbagbo, explique Assoa Adou secrétaire général du FPI « Gbagbo ou rien ». Pour qu’il ait un accueil digne de son rang. Pour qu’ensemble, on forme un bloc et on appelle les Ivoiriens, qu’on les mobilise pour le jour de son arrivée. »

De son côté, le PDCI le promet. Il mobilisera ses troupes le jour J. Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif. « Cet après-midi, c’était la séance de prise de contact et dans les jours qui viennent, les différentes personnalités vont se mettre au travail. »

Quant à avoir une idée de la date de ce fameux jour J ? Réponse devenue quasi rituelle d’Assoa Adou : « L’idée de ce jour, comme je le disais, va vous être communiquée. »

