Centrafrique: Simplice Mathieu Sarandji élu président de l'Assemblée nationale

Simplice Mathieu Sarandji a été élue président de l'Assemblée nationale, à Bangui, le 5 mai 2021. © RFI/Carol Valade

RFI

En République centrafricaine, Simplice Mathieu Sarandji a été élu ce mercredi 5 mai président de l'Assemblée nationale avec 69 voix sur 87. Il devient ainsi et pour les cinq prochaines années le second personnage de l'État dans l'ordre protocolaire. En raison du contexte sécuritaire, seuls 90 députés sur un total de 140 avaient pu être élus à l’issue du scrutin législatif dont le premier tour avait été fortement perturbé le 27 décembre dernier. Malgré les débats la Cour constitutionnelle a tranché : le quorum est atteint et la nouvelle Assemblée semble donner l’avantage au parti au pouvoir.