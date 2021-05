RDC: les anciens présidents du Parlement appellent à la fin des violences dans l’Est

Militaire des FARDC en patrouille sur les hauts plateaux du Sud-Kivu, en octobre 2020 (image d'illustration). RFI/Sonia Rolley

La persistance des violences dans l'Est préoccupe davantage la classe politique. Mercredi 5 mai, les anciens présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat se sont réunis pour évoquer la question. Appel a été lancé pour la fin des violences. Et alors que l’état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri pour tenter d’endiguer les violences des groupes armés entre en vigueur ce jeudi, les anciens patrons du Parlement ont évité de se prononcer sur la question. L’un d’eux, Thomas Luhaka a rendu publique la déclaration finale.