Soudan: un ancien responsable du régime el-Béchir souhaite être transféré devant la CPI

Ahmed Harun, cet ancien responsable soudanais, a exprimé son souhait d'être transféré devant la CPI. (image d'illustration) AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY

A Khartoum, un ancien responsable du régime el-Béchir jugé au Soudan pour des crimes de guerre au Darfour a annoncé qu'il préférait être jugé devant la CPI, la Cour pénale internationale et non pas dans son pays. Ahmed Haroun est également réclamé par la CPI, depuis 2007, pour les mêmes faits. Haroun a occupé plusieurs fonctions auprès d'el-Béchir, il était chef du parti au pouvoir, le Congrès national, ministre d'Etat au ministère de l'Intérieur et coordinateur général de la police populaire, une sorte de milice qui dépend du ministère de l'Intérieur.