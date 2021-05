Des exilés pro-Gbagbo de retour en Côte d’Ivoire reçus par le ministre de la Réconciliation

Le ministre de la Réconciliation Kouadio Konan Bertin a reçu ce jeudi matin une délégation des exilés pro-Gbagbo, rentrés du Ghana il y a quelques jours après 10 ans d’exil. Un retour qui préfigure celui de leur chef Laurent Gbagbo.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Porte-parole de Laurent Gbagbo, Justin Koné Katinan conduisait cette délégation composée notamment de Jeannette Koudou, la sœur de l’ancien président, ou encore de Damana Pickass vice-président du FPI GOR. Des exilés de retour du Ghana pour préparer le retour de leur leader, venus ici remercier le pouvoir pour le processus engagé.

« Le 31 mars, le président Laurent Gbagbo était définitivement acquitté, et nous avons été heureux du discours qu’a prononcé le chef de l’État dans la semaine qui a suivi et dans lequel il disposait son gouvernement à faciliter le retour de Laurent Gbagbo. Et donc nous sommes venus dans l’esprit de paix et de réconciliation participer à ce processus qui, pour nous, avec l’arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas de géant vers la réconciliation. Nous savons que les cœurs sont saignants de part et d’autre, c’est pourquoi nous devons célébrer cette victoire avec modestie. »

Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation. « Ce que je voudrais que l’on retienne, c’est la noblesse de l’acte que posent nos frères. Au nom du gouvernement, je voudrais donc leur dire bon retour au pays, bon retour au bercail. Nous sommes tous heureux que vous soyez revenus. »

À la rituelle question sur la date du retour de Laurent Gbagbo, aucun des protagonistes n’a été en mesure de répondre, se bornant à répéter qu’elle ne sera annoncée qu’une fois toutes les modalités du retour réglées.

