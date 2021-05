Mali: les journalistes déplorent les difficultés à exercer leurs métier face à l'insécurité

Audio 01:22

Des soldats maliens paradent dans le square de l'Indépendance à Bamako, le 18 août 2020. (Image d'illustration) STRINGER / AFP

Texte par : RFI Suivre 5 mn

À Bamako, les différentes personnes rencontrées au sujet de l’enlèvement du journaliste Olivier Dubois oscillent entre espoir et inquiétude. Un mois après sa disparition, la vidéo dans laquelle il apparaît et où il annonce être retenu par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans est perçue comme une preuve de vie par ses confrères de la presse malienne. Une presse qui se questionne sur sa capacité à informer dans un pays où l’insécurité règne.