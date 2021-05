Niger: les attaques se multiplient dans les régions frontalières avec le Mali

Il y a une volonté manifeste de la part des jihadistes de l’Etat islamique au Grand Sahara de reconquérir du terrain et cela à travers d’une parte des attaques répétées et de harcèlement contre les forces de défense et sécurité et d’autre part des massacres de populations civiles avec pour objectif de forcer ces populations-là sinon à adhérer au projet jihadiste, du moins à accepter les diktats jihadistes sans opposer des résistances (...) Le tout militaire ne peut pas être l'ultime solution...