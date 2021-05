RDC: le Groupe d’étude sur le Congo se penche sur la destination des fonds de la redevance Go Pass

En RDC, il y a plus d’une taxe dont le prélèvement est très critiqué par les citoyens, c’est le cas pour le Go Pass, une redevance prélevée par la régie des voies aériennes depuis 2009. Le directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA) a été condamné en janvier à 20 ans de prison pour le détournement de fonds. Pour le Groupe d’étude sur le Congo (GEC), un centre de recherche de l’université de New York, le gros des détournements porte surtout sur les recettes du Go Pass lui-même.