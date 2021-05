Côte d’Ivoire: bras de fer entre les autorités et les dirigeants d’auto-écoles

Il faut qu’on sache sur quelles bases nos candidats seront examinés ! Les gendarmes qui vont les examiner, on ne sait pas quelles sont les questions qu’ils peuvent poser à nos candidats. Il y a plusieurs facteurs et on n’a pas été consultés. Il faut associer tous les acteurs pour voir ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Nous sommes prêts à accompagner l’État de Côte d’Ivoire, en donnant des renforcements de capacité à ces conducteurs qui sont sur nos routes, mais il y a encore des véhicules qui passent qui devraient être retirés de la circulation.