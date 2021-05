Seychelles : la pandémie repart malgré un des plus forts taux de vaccination au monde

Un personnel médical injecte une dose du vaccin chinois Sinopharme à une patiente dans un hôpital des Seychelles à Victoria, le 10 janvier 2021. AFP - RASSIN VANNIER

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’archipel de l’océan Indien de près de 100 000 habitants, les Seychelles a réussi à vacciner entièrement plus de 60 % de sa population en 4 mois de campagne et près de 70 % des Seychellois ont reçu au moins une dose de vaccin. Pourtant, le pays fait face à une nouvelle vague d’infection au coronavirus. Cette semaine, plus de 1 200 cas ont été détectés (chiffre Ourworldindata). Un chiffre impressionnant en proportion de la population. Comment peut-on expliquer ces contaminations malgré la vaccination ?