Tchad : le ministre de la Défense assure que la situation est «sous contrôle» dans le Kanem

Le ministre de la Défense, Daoud Yaya Brahim, a affirmé lors d'une conférence de presse le 6 mai 2021 que la situation est « sous total contrôle » dans le Kanem et des opérations de ratissages sont toujours en cours. Dans cette province, des combats ont opposé les forces armées tchadienne et les rebelles du Fact en incursion depuis le 11 avril, jour de l'élection.

Avec notre correspondante à Ndjamena, Aurélie Bazzara-Kibangula

Pour sa première prise de parole depuis son retour au ministère de la Défense, le général Daoud Yaya Brahim c'est voulu rassurant. Sanglé dans son uniforme et béret bleu vissé sur la tête, il justifie la forte présence militaire dans les rues de Ndjamena depuis l'incursion des rebelles du Fact dans la province voisine du Kanem.

« La situation est calme et sous contrôle de l’Etat. Les militaires présents à Ndjamena aujourd’hui sont des militaires qui viennent de province et qui sont en train de se préparer pour repartir dans leurs unités respectives. Je rassure tous les citoyens : l’Etat est en mesure d’assurer la sécurité et la paix. »

Evoquant les rebelles du Fact, le ministre parle de « terroristes qui ne connaissent même pas le Tchad », ajoutant que la plupart viennent de Libye, d'Europe ou d'Arabie saoudite.

Il affirme que des opérations de ratissage sont toujours en cours dans le Kanem. « L’ennemi est en débandade. Certains ont mis des djellabas pour être dans certains villages. Je félicite les concitoyens qui les ont dénoncés et qui ont informé l’autorité de l’Etat sur place. Aujourd’hui ils sont aux mains de l’Etat, à la gendarmerie et à Ndjamena. »

Selon la justice, 246 rebelles du Fact ont été capturés et déférés au parquet de Ndjamena.

