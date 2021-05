Reportage

Côte d'Ivoire : dans la commune de Koumassi, les commerçants aux prises avec les délestages

Audio 01:18

Les nombreux délestages de l’électricité impactent la vie des ménages et l’économie des entreprises. (image d'illustration) AFP / I. Sanogo

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Depuis plusieurs semaines la distribution d’électricité est particulièrement perturbée en Côte d’Ivoire. La CIE, la compagnie nationale d’électricité fait face à d’importants problèmes techniques qui l’empêchent d’assurer un service normal. Les délestages se font de plus en plus fréquents notamment à Abidjan, et évidemment cela impacte la vie quotidienne des habitants et le travail des commerçants. Reportage dans la commune de Koumassi.