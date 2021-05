Coronavirus en RDC: «cluster» dans un immeuble à Kinshasa

En République démocratique du Congo (RDC), plus 100 personnes sont en quarantaine, depuis le début de la semaine, dans un immeuble du centre-ville de la capitale, Kinshasa. Cela fait suite à la découverte de plusieurs cas de Covid-19 parmi ses occupants.

Un sixième des habitants de cet immeuble du centre de Kinshasa a été testé positif au Covid-19 et, pour l’instant, les autorités cherchent à identifier la souche du virus. Pas de panique, cependant, a assuré, vendredi 7 mai, le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, lors d’un point de presse.

« Auprès de 146 personnes, les résultats des analyses effectués à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) ont confirmé 25 personnes positives au Covid-19 parmi lesquelles 20 de nationalité indienne et 5 Congolais. Toutes les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble : la mise en quarantaine de tous les occupants de l’immeuble, la décontamination de l’immeuble concerné, l’approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l’identification de tous les contacts à suivre ainsi que la prise de mesures conservatoires des sites identifiés comme étant suspects. En outre, l’Institut de recherche biomédicale effectue, en ce moment, le séquençage des souches pour déterminer le type de variant incriminé. Nous exhortons la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières. La surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle troisième vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant ».

