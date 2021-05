Manifestations au Tchad: retour au calme à Ndjamena après une matinée de violences

Au Tchad, après une matinée de violences, le calme semble être revenu dans la capitale, Ndjamena. La coordination citoyenne Wakit Tama appelait à des marches dans tout le pays, pour protester contre les autorités de transition instaurées après la mort d’Idriss Deby, il y a presque trois semaines, à savoir le Conseil militaire de transition, dirigé par le général Mahamat Idriss Déby, fils de l’ancien président, et contre le gouvernement qu’il a nommé par décret.

De notre envoyé spécial à Ndjamena, David Baché avec les moyens techniques de Julien Boileau

Les autorités ont officiellement interdit cette manifestation. Elles ont aussi indiqué, vendredi 7 mai, qu’elles feraient preuve de « bonne volonté » et qu’elles ne s’opposeraient pas aux marches tant qu’elles seraient pacifiques. Ce samedi matin, les marcheurs, ayant osé sortir, ont pourtant été violemment réprimés. En fin de matinée, la tension semble être retombée.

Depuis la fin de la matinée, de ce que nous avons pu voir, en circulant, la ville était calme. Les forces de sécurité sont largement déployées dans les rues, on croise d’imposantes patrouilles à bord de leurs véhicules. Policiers et militaires sont également stationnés à de nombreux endroits. Il faut dire que les marcheurs qui avaient osé sortir, ce samedi matin, ont très rapidement et très violemment été réprimés.

Il faut dire aussi que la marche, initialement prévue, ayant ainsi été empêchée, eh bien les manifestants organisent des rassemblements épars, dans leurs quartiers, ce qui rend difficile d’avoir une vision globale de manière immédiate.

Les forces de l’ordre ont tiré sur les premiers venus

Ce matin, la manifestation organisée par Wakit Tama devait partir de l’espace Fest Africa, dans le VIe arrondissement mais les forces de l’ordre ont tiré sur les premiers venus, alors que la place était encore bien vide. Des tirs à balles réelles et à bout portant, selon des participants. La coordination citoyenne donne un bilan, à la mi-journée, d’une dizaine de blessés dont trois graves. L’un d’entre eux est actuellement opéré à l’hôpital de référence de Njjamena. La coalition Wakit Tama dénombre également quinze arrestations.

Sollicité par RFI, le ministère de la Sécurité publique n’a pas encore souhaité communiquer. Un communiqué est en cours de rédaction.

D’autres rassemblements ont été signalés, par les cadres de Wakit Tama, dans les quartiers de Wallia, Atrone ou encore du côté de l’Université du roi Fayçal. La police y aurait violemment dispersé les marcheurs. Les journalistes de RFI ont également reçu des tirs de lacrymogène dans les jambes, leur chauffeur a été frappé par les policiers. Ils ont été brièvement interpellés par des policiers et par des militaires et leur matériel saisi. Le matériel a été récupéré mais les enregistrements ont été effacés.

